Ein Zuhause mit Ecken und Kanten

Moderne Neubauten präsentieren sich heute gerne glatt, schnittig und geradlinig. Doch nicht jeder fühlt sich in einem solchen kubistischen Glaskasten wirklich wohl. Die Kunden von kbg architekten wünschten sich zum Beispiel keine sterile Kiste, sondern ein Haus, das in Material, Form und Grundrissstruktur zu ihrer temperamentvollen vierköpfigen Familie plus Hund passte. Das Ergebnis: ein offenes, lichtdurchflutetes Heim, das der Lebendigkeit des Familienlebens ebenso gerecht wird, wie dem Bedürfnis nach Rückzugsmöglichkeit. Ein richtiges Zuhause mit Ecken und Kanten eben, in dem nicht nur gewohnt, sondern gelebt wird.