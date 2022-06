Die gestrandete Jacht

Wir stellen euch heute ein Haus vor, das in den 1930er Jahren von Sir Thomas Lipton, Urheber des beliebten Eistees, in Auftrag gegeben wurde. Im Bauhaus-Stil entworfen und mit fantastischem Blick über einen Jachthafen ist dieser Bau eine wahre Perle, die allerdings mit der Zeit ihren Glanz verlor. Über Jahre hinweg wurde das Haus umgebaut und erweitert und war am Ende völlig verkorkst und beschädigt. Zum Glück nahmen sich die Experten von La Hally dem Anwesen an und modernisierten es grundlegend. Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurden eine offene Küche, ein Musikzimmer und ein Büro realisiert, wobei man sich aber stets auf den ursprünglichen Stil besann.