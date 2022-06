10 Dinge, die du unbedingt mal sauber machen solltest!

Auch an den Strahlreglern und Armaturen in Badezimmer und Küche können sich Mikroben und vor allem auch viel Kalk ansammeln. Für eine gründliche Reinigung lassen sich viele Wasserhähne relativ leicht auseinander montieren. Nach der Reinigung ist die Wasserqualität besser sowohl Wasserhahn als auch Armaturen erstrahlen wieder in vollem Glanz. Ist die Spüle in der Küche nun blitzblank und ihr hättet gern noch ein paar mehr Tipps für strahlende Küchengeräte? In diesem Ideenbuch werdet ihr garantiert fündig, und eure Küche wird dank einiger klasse Hausmittel schnell sauber!