Komfortabel Wohnen auf schmalem Grundstück

Wie in jeder großen Stadt, so sind auch in der österreichischen Hauptstadt Wien bebaubare Grundstücke rar gesät. Wer eins ergattert, nimmt häufig eingeschränkte Bebauungsmöglichkeiten in Kauf. So erging es auch den Bauherren dieses Einfamilienhauses, die im Westen Wiens eine schmale Parzelle kauften. Diese befindet sich auch noch auf einem Fahnengrundstück, es liegt also nicht direkt an der öffentlichen Straße. Mit all diesen Herausforderungen und dem Wunsch nach einem komfortablen Haus mit Stil wandten sich die Bauherren an das Atelier Fürtner-Tonn.