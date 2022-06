Ratgeber Mietwohnung: Wie du die häufigsten Fehler vermeidest

Wichtig ist es auch, dass euer Vermieter euch vor Vertragsunterzeichnung den Energiesparausweis vorlegt. Dieser ist seit 2014 verpflichtend und informiert neue Mieter vor allem über die bevorstehenden Zusatz- und Nebenkosten in einer Wohnung. Grundsätzlich sind Anbieter dazu verpflichtet, die Informationen zum Energieverbrauch bereits in jeder geschalteten Anzeige im Internet oder der Zeitung klar zu kommunizieren. Die Informationen standen nicht in der Anzeige? Dann wird es höchste Zeit, dass ihr direkt nachfragt.

Denn die Energiekennziffern im Ausweis informieren die Vermieter schon durch die Kennzahl, wie die Heizkosten am Ende des Jahres ungefähr ausfallen. Hier gilt: Je höher die Kennzahl, desto höher die Kosten. So wisst ihr gleich, woran ihr seid und könnt abschätzen, ob ihr die Miete inklusive aller weiteren Kosten stemmen könnt. Zusätzlich solltet ihr auch wissen, mit welchen Energieträgern in der Wohnung geheizt wird. Wenn in der Wohnung beispielsweise noch alte Heizkessel in Betrieb sind, die älter als 30 Jahre sind, müssen diese ausgetauscht werden.