Wohnen mit Köpfchen

An der Ostseite des Hauses wurde das Carport mit integriertem Abstellplatz für Fahrräder angefügt. Von dort führt eine Betontreppe hinab in den Garten. Oberhalb der Freitreppe nahe der Hauswand fand man den idealen Platz für die Luft/Wasser-Wärmepumpe vom Typ WPL 18 E. Dort stört sie weder optisch, noch nimmt man Geräusche wahr, wenn man sich im Garten aufhält. Die kompakte Wärmepumpe beheizt das Gebäude und erwärmt das Trinkwasser. Die erzeugte Wärmeenergie wird ins Haus geführt und dort in einem Technikraum in einem Pufferspeicher bevorratet. Der Wirkungsgrad der Pumpe wurde recht hoch gewählt, außerdem verfügt sie über einen eingebauten Heizstab, sodass auch bei extremer Kälte Wohlfühltemperaturen sichergestellt sind.