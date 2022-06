Die angesagtesten Ideen für kreative Wandgestaltung

Landkarten an sich zeichnen Landschaften in Draufsicht nach, fügen diesen Straßen in Form von Linien zu und mischen diese Formen und Konturen mit Typografie, die dargestellte Orte benennt. Farblich und typografisch können Landschaften so gestaltet sein, dass sie der kreativen Wandgestaltung dienen. Das Foto unseres Experten macht es deutlich: Seine Wandtapete zeigt eine Landkarte, auf der Schwarz auf Sepiabraun trifft. Ein milder Kontrast, mit dem die restliche Einrichtung des Restaurants spielt. Auch auf Wohnräume lässt sich diese kreative Wandgestaltung übertragen und zeigt sich in Küchen und Esszimmern, aber auch in Büros und privaten Bibliotheken als originelle Wanddekoration.