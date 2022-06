Kreative Wandideen, die jeden Raum aufpeppen

Nachdem Bohemian Design den naturverbundenen Flair der Hippies wiederaufleben lässt, kommen Wandteppiche als Wandidee wieder in Mode. In großen und kleinen Größen können diese an der Zimmerwand hängen und sind vor allem zur Dekoration des Schlaf- und Wohnzimmers beliebt. Handgefertigte Wandteppiche stellt unsere Expertin in schwarz-weißer Farbe her. In diesem Fall dienen naturbelassene Baumäste als Aufhängung, woran die wollenen Teppiche geknüpft werden. Die Motive auf diesen Teppichen erinnern an die traditionellen Muster der Indianer Nordamerikas und werden an den Wandteppichen modern und reduziert umgesetzt. Das Foto zeigt, zu welcher Farbgestaltung dieses Dekorationsbeispiel passt. Auf weißer Wand heben sich die schwarzen Zeichen der Wandteppiche deutlich ab. In Kombination mit metallischem Material in Trendfarbe Kupfer wirken die Wandteppiche umso moderner.