Welche Outdoor Feuerstelle passt in meinen Garten?

Eine Feuerstelle im Garten ist das ganze Jahr über ein Hingucker. Egal, ob im Sommer oder zur kalten Jahreszeit – sich an den heißen Flammen zu wärmen und ihnen zuzusehen hat etwas Ursprüngliches. Die erste Frage, die ihr euch stellen solltet, ist welchen Nutzen die Outdoor Feuerstelle haben soll. Soll sie toll aussehen und euren Garten optisch aufwerten? Soll sie euch an kühlen Abenden beim Draußensitzen wärmen? Oder soll sie als Bestandteil einer Outdoorküche genutzt werden? Der Stil der Feuerstelle muss an die Gestaltung der Umgebung angepasst werden um als Teil des Außenbereichs wirken zu können. In einem modernen Garten mit klarer Formensprache, geraden Linien und einem schlichten Design seid ihr mit einer Designer-Feuerstelle auf der richtigen Seite. In einem Wildgarten hingegen kommt ein rustikales Modell besonders gut zur Geltung. In diesem Ideenbuch wollen wir euch ein paar Varianten vorstellen, die an die verschiedenen Bedürfnisse angepasst werden können. Egal, ob modern, rustikal oder multifunktional – hier findet ihr die perfekte Outdoor Feuerstelle für euren Garten.