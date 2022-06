Heute sehen wir schwarz! Und damit ist keine negative Grundeinstellung gemeint, sondern ein echt cooles Einrichtungskonzept. Denn Schwarz im Bad ist absolut angesagt und wirkt dabei weder düster noch bedrohlich. Ganz im Gegenteil: Fliesen, Möbel, Waschbecken und Zubehör sorgen ganz in Schwarz für einen eleganten, harmonischen und genialen Style. Was natürlich nicht heißt, dass das ganze Bad komplett in Schwarz gestaltet werden muss. Knallige Farbtupfer, natürliches Holz oder Kontraste in strahlendem Weiß lockern das Gesamtbild auf und machen das coole Schwarz noch unwiderstehlicher. Hier kommen ein paar spannende Badezimmerideen in Schwarz.