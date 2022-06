Wohnidee gesucht? Die 10 coolsten Inspirationen

Appartements verfügen oftmals über ein überschaubares Raumangebot. Hier muss eine Wohnidee entwickelte werden, die Funktionalität und Design in Einklang bringt. Wie bei den Designern von PARISDINTERIEUR kommen häufig Pantryküchen zum Einsatz, da sie auf wenig Raum alles bieten, was in einer Küche benötigt wird.

Ähnliche Alternativen bieten sich für jeden anderen Bereich, wenn es darum geht, in kleineren Wohnräumen ein behagliches und ansprechendes Raumklima zu erzeugen. Bei der Realisierung eurer Wohnidee solltet ihr praktisch denken und die Wirkung nicht vernachlässigen.