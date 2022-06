Haus aus einer anderen Galaxie

Jetzt wollen wir aber endlich den Innenraum sehen! Durch den Eingang gelangt man in das Entree und fühlt sich wie in einer anderen Welt. Nichts erinnert mehr an die Vorstadtmonotonie beim Betrachten der hochmodernen, ja sogar futuristischen Gestaltung. Glänzende Oberflächen, funkelnde Materialien, viel Glas und innovativ positionierte Leuchten geben dem Raum seinen einzigartigen Charakter. Dekorationselemente wie die originelle Lampe oder das künstlerische Wandbild fügen sich hervorragend in die Kulisse ein.