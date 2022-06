Poolzubehör für mehr Spaß im kühlen Nass

Wir beenden unseren Artikel zum Poolzubehör so, wie wir ihn begonnen haben – mit einer modernen Alternative zur guten alten Luftmatratze. Wie wäre es mit einem coolen Pool-Sitzsack? Mit den Modellen von KSL LIVING könnt ihr nicht nur am Pool, sondern auch im Wasser relaxen. Ob ihr an Land eine Runde chillen oder euch ganz entspannt durchs Becken treiben lassen wollt – diese Sitzsäcke tragen euch wie auf Wolken und passen sich geschmeidig eurer Körperform und Sitz- beziehungsweise Liegeposition an. Jetzt müsst ihr euch nur noch für eine der fröhlichen Sommerfarben entscheiden und dann heißt es: Nichts wie rein ins kühle Nass!