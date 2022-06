8 Vorher- und Nachher-Fotos einer beeindruckenden Umgestaltung

Wir bleiben im Obergeschoss und gehen hinüber in die Küche. Kaum zu glauben, dass es sich hierbei um den einst als Lagerraum genutzten Dachboden handelt! Gelagert wird hier auch, allerdings nur frische Lebensmittel, die in der modernen Küche zubereitet werden. Optimal unter dem großzügigen Fenster wurde die Küchenzeile angeordnet. Dem gegenüber wurde eine Kochinsel aufgestellt, an die der Esstisch schließt. In Weiß gehalten und mit schwungvollem Design, kontrastiert dieser wunderbar die graue Farbgebung und den geradlinigen Schnitt der Küche. Besonders raffiniert wurde dazu der Eingangsbereich gestaltet. Dieser dockt unmittelbar an den in den Raum zeigenden Küchentresen an, wobei eine Trennwand gleich dem Fenster aufgestellt wurde. Die Ecke davor wurde gekonnt mit einem dreieckigen Schrank versehen, der mit einer stylishen Tischlampe dekorativ in Szene gesetzt wird.