Trendy und stilvoll Wohnen in der Großstadt

Ein altes Haus einzurichten, ist auf vielfältige Weise möglich. Es ist natürlich in erster Linie eine Frage des Geschmacks. Während die einen eher klassische Möbel und eine gediegene Einrichtung bevorzugen, lieben die anderen ein durchweg modernes Design. In diesem jahrhundertealten Grachtenhaus in Amsterdam entschied man sich bei der Einrichtung der oberen Etagen für einen eklektischen, also eher zusammengewürfelten Stil. Ergebnis ist ein einzigartiger und geschmackvoller Wohnraum.