Funkelnder Schatz im Berghaus

Das Haus, das wir euch heute vorstellen, hat wirklich Rockstarpotential. Es handelt sich um ein Minergie GR-506 Haus, also ein echtes Energiesparwunder, das rundum auf dem neuesten Stand der Technik ist. Von der Erdsondenwärmepumpe über eine Lufterneuerungsanlage bis hin zur hochmodernen KNX-Bustechnologie mit intelligenter Vernetzung ist in diesem Haus alles vorhanden, was man sich in Sachen Komfort und Nachhaltigkeit nur wünschen kann. Doch der Bau von architetta schiers überzeugt nicht nur mit inneren Werten, sondern hat auch optisch einiges auf dem Kasten – und zwar innen ebenso wie außen. Und es hält einige richtig coole Überraschungen für uns bereit.