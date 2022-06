Traditionelles Wohnhaus mit modernem Anbau

Wie der Anbau in seiner Struktur bereits verdeutlicht, gliedert sich das Wohnhaus in zwei Wohnungen. Diese sind auf je einem Geschoss angesiedelt. Dabei erfolgte die Strukturierung der Apartments so, dass die öffentlichen Räume in dem modernen Anbau untergebracht sind, während die privaten Räume dem bestehenden städtischen Wohnhaus vorbehalten wurden. Diese Anordnung der Apartments ermöglicht es, stets einen fantastischen Ausblick auf die Weinberge von den Räumen aus zu haben, an denen man sich zumeist aufhält. Die bodentiefen Fenster füllen die Zimmer zudem mit viel Tageslicht, was dem modernen, komfortablen Wohnen mehr als gerecht wird.