10 Wohnzimmermöbel, die ihr lieben werdet

Bei diesem außergewöhnlichen Wohnzimmer, das sich in einer Potsdamer Villa am See befindet, bekommen wir weiche Knie! Denn hier ist sehr gut zu sehen, wie fantastisch Räume aussehen können, wenn man Wände und Boden in ihrem Rohzustand – in diesem Fall Beton – belässt und die Wohnzimmermöbel dementsprechend harmonisch einfügt. Der Tisch entstammt einem sehr großen Baum und sieht zusammen mit dem runden Teppich, der sich in der Farbe auf geschickte Weise nur fast den Wänden angleicht, einfach bombastisch aus. Überhaupt hebt er sich – abgesehen von Akzenten in den Hängelampen – farblich von allem ab und trägt dennoch zum absolut stimmigen Ambiente dieses Raums bei. Wer also die Möglichkeit hat, im Urban-Style oder in Räumen dieser Art zu leben, der sollte sich unbedingt von diesem Wohnzimmermöbel inspirieren lassen.