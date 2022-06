Wohnen nach Sternzeichen: Wassermann

So zu wohnen, wie alle anderen, ist dem Wassermann zu langweilig und in einer engen, düsteren Wohnung fühlt er sich schnell eingesperrt. Am liebsten ist ihm eine Atelierwohnung oder ein Loft in luftiger Höhe, mit einer großen Terrasse, viel Licht und einem weiten Ausblick über die Dächer der Stadt. Wände und geschlossene Türen engen dieses Sternzeichen ein, deshalb soll alles so offen wie möglich sein. Doch auch wenn das Budget ein riesiges Loft mit Dachterrasse nicht zulässt, wird der Wassermann stets auf der Suche nach dem Besonderen sein, das sich von der üblichen Standardwohnung in irgendeiner Weise abhebt.