Liebling der Siedlung

Lange musste der Bestandsbau auf seine Sanierung warten. Um eine erneute Renovierung in naher Zukunft auszuschließen, wählte man nur hochwertigste Materialien, die der Witterung lange standhalten. Durch das schnörkellose, zeitlose Design sollten die Eigentümer auch lange an ihrer aufgewerteten Immobilie Freude haben. Auch der Vorgarten wurde von den Architekten berücksichtigt und so entstand in der Grünzone ein Außenbereich, welchen die Bewohner besonders im Sommer genießen können.