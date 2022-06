Die richtige Küche für jede Raumgröße

Die Ausstattung der Küche in einer 1-Zimmer-Wohnung stellt immer eine besondere Herausforderung dar. Die Tatsache, dass ihr nahezu unweigerlich immer mit Essensgerüchen konfrontiert werdet, bringt jedoch auch Vorteile mit sich. Da die Küche hier nicht abgetrennt ist, entscheiden sich die meisten Menschen für das Einrichten einer Küchenzeile, die funktional ist und nicht allzu viel Platz wegnimmt. Vor allem in kleinen 1-Zimmer-Wohnungen ist die Gefahr ansonsten groß, dass der komplette Raum nur noch aus Küche besteht. Zu den beliebtesten Tipps im Zusammenhang mit einer angemessenen Küchengröße in der 1-Zimmer-Wohnung gehört es daher, sich auf die wesentlichen Gerätschaften, wie beispielsweise Kühlschrank oder Herd, zu beschränken und eher schlichte Farben zu wählen. So fügt sich der Kochbereich hervorragend in seine Umgebung ein und wirkt weder zu auffällig, noch zu trist. Daher sind vor allem natürliche Materialien wie Holz in einer 1-Zimmer-Wohnung so beliebt.