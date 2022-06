Kleiner Kubus ganz groß

Die offene Küche ist mit ihren geradlinigen Formen und den grifflosen Fronten der Inbegriff von modernem Design und passt sich ganz in Weiß perfekt der Wand an, wodurch der Raum optisch an Tiefe hinzugewinnt. Die Schränke bieten jede Menge praktischen Stauraum, sodass nichts draußen herum liegen muss und ein aufgeräumtes, ordentliches Flair entsteht. In Sachen Ausstattung lässt die Küche keine Wünsche offen. Vom großen Kühlschrank über Ofen und Mikrowelle bis hin zum Induktionsherd und der Spülmaschine ist wirklich alles vorhanden.