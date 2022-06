Eine erstaunliche Verwandlung mit Herz

Vorher-Nachher-Projekte sind einfach immer spannend. Unglaublich, was sich aus so manch altem Gemäuer herausholen lässt. Klar, das ist nicht umsonst und macht sich nicht von alleine. Mit etwas Hilfe jedoch können traumhafte Ergebnisse entstehen. So geschah es auch im Falle dieses maroden Steinhäuschens in Portugal. In der ländlichen Gegend gehen Tradition und Heimatliebe Hand in Hand, weshalb es den Besitzern der Casa do Páteo wichtig war, das Gebäude einerseits auf den neuesten Stand zu bringen, anderseits die altehrwürdige Erscheinung nicht zu sehr zu verändern.