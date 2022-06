Betonmöbel – cool, kreativ und stylish

Dieser Betontisch von Jung und Grau wurde so authentisch belassen wie möglich. Ecken, Kanten und ein Herz aus Stein sind hier durchaus erwünscht. Denn genau dieser herbe Charme ist es, der diesen Tisch ausmacht. Und genau dadurch wird er zum absoluten Eyecatcher in jedem Wohnzimmer, egal ob als passende Ergänzung zum angesagten Industrial Look oder als Mittel zum Stilbruch in Begleitung eines flauschigen Flokatis und bunter Accessoires. So oder so: Dieser Tisch lädt uns ein, kreativ zu werden.