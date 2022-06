Ein Kühlschrank für die Ewigkeit

Nichts ist beim Kochen ärgerlicher, als feststellen zu müssen, dass die nötigen Zutaten im Kühlschrank abgelaufen sind. Damit es nicht so weit kommt, solltet ihr den Inhalt eures Kühlschranks regelmäßig auf die Verfallsdaten überprüfen und „entrümpeln“. Am einfachsten geht das, wenn ihr eine gewisse Systematik befolgt. Teilt euren Kühlschrank dafür in verschiedene Zonen auf. Richtet euch je ein Fach für den direkten Verzehr, ein anderes Fach für Lebensmittel, die gekocht werden müssen und nochmal ein weiteres Fach für Essensreste zum Wiederaufwärmen ein. Besorgt euch zudem ein paar Plastikbehälter, in denen ihr Brotbelage wie Käse oder Aufschnitt lagern könnt. Kleine Sammelbehälter eignen sich gut, um Lebensmittel im Kühlschrank nach Gruppen zu ordnen. So könnt ihr beispielsweise alle eure Marmeladengläser in einem offenen Behälter aufbewahren, womit ihr sie für den Frühstückstisch schön beisammen habt und mit einem Handgriff auftischen könnt. In der oberen Hälfte der Kühlschranktür lassen sich gut kleinere Lebensmittel wie Butter, Senf- und Gurkengläser aufbewahren, während ihr in der unteren Hälfte Getränke wie Milch und Säfte übersichtlich aufbewahren könnt.