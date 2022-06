Frischzellenkur für ein 30er-Jahre-Haus

Zum Schluss geht es in den Garten, wo sich einiges getan hat. Wir erkennen jetzt deutlich den modernen Küchenanbau, welcher dem Bestandshaus hinzugefügt wurde. Auf diese Weise erhält das alte Gebäude ein frisches, neues Gesicht und der Innenraum wird nahtlos mit dem Außenraum verbunden, was in der modernen Architektur absolut angesagt ist. Auch die Terrasse wurde erweitert und so zu einem echten Lieblingsplatz unter freiem Himmel. Der Garten bekam durch klare Konturen und Formen Struktur und ein zeitgemäßes Erscheinungsbild verliehen.