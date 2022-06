Schöne Beleuchtungsideen für jeden Raum

Auch wenn euer Schrank in erster Linie das Möbelstück ist, in dem ihr eure Klamotten aufbewahrt, spricht selbstverständlich nichts dagegen, attraktive Beleuchtungsideen auch hier umzusetzen. Die Möglichkeiten, die euch in diesem Bereich zur Verfügung stehen, sind weitaus vielfältiger, als ihr vielleicht vermutet. Neben der Option, eine natürliche Lichtquelle zu nutzen und damit einen Raum noch gemütlicher zu gestalten, bietet euch auch eine in das Möbelstück integrierte Lampe ausreichend Licht, um ein am Abend die Kleidungsstücke für den nächsten Morgen heraus zu suchen. Die meisten Beleuchtungsideen, die in einem Schrank umgesetzt werden, sind so attraktiv, weil sie mit wenig Aufwand viel erreichen. Meist sind es nur kleine Lämpchen, die dafür sorgen, dass ein Schrank –in wörtlicher Hinsicht- „ins rechte Licht gerückt werden kann. Weitere Ideen dazu, wie ihr euer Zuhause mit der passenden Beleuchtung in Szene setzen könnt, gibt's hier!