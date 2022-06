Vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan

Im Esszimmer entschied man sich dafür, die original Backsteinmauer zu erhalten und in die Gestaltung zu integrieren. Dazu wurde sie weiß gestrichen und passt so besser in die angestrebte skandinavische Ästhetik. Einfache weiße Regale bieten Stauraum und sind so Ablagefläche und dekorative Komponente in einem. Ein simpler Holztisch mit weißen Stühlen im Landhausstil ist zentrales Element und bietet einen idealen Platz zum Essen und Verweilen.