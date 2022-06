Vorher-Nachher-Spezial: 7 fantastische Küchen

Und, erkennt ihr was was wieder? Genau, der hochwertige Parkettboden zeigt sich neu aufgearbeitet. Dazu wurde er abgeschliffen und neu versiegelt, was ihm den Grauschleier genommen und neuen Glanz verliehen hat. Doch nicht nur der Boden blieb erhalten. Auch die Sitzgruppe aus rundem Tisch und Stühlen in leicht geschwungener Form ist mit in die neu gestaltete Küche eingezogen und verbreiten stilvollen Retro-Charme in dem modernen Ambiente. Das Mauerwerk wurde freigelegt und verleiht dem Raum zusätzlich Persönlichkeit.