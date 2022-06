Ein familienfreundliches Haus

Zum Schluss noch der Blick von der offenen, modern gestalteten Küche zurück über den Essbereich hin zur Sitzecke vor dem Kamin. Die Küche verfügt über jede Menge Stauraum und eine topmoderne Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt. Der Kühlschrank im XL-Format wurde geschickt in eine Nische integriert und nimmt so keinen Platz im Raumgefüge weg. Die Farbpalette basiert auf neutralen Naturtönen wie Braun, Beige, Weiß und Grau und wird im Wohnbereich von senfgelben Akzenten auf dem Teppich und am Essplatz von den mintgrün bezogenen Stühlen ergänzt. Es ergibt sich ein moderner, entspannter und wohnlicher Look, welcher das freundliche Äußere des Einfamilienhauses perfekt ergänzt.