9 phänomenale Kücheninseln

In all ihrer imposanten Schönheit zeigt sich diese Kücheninsel. Dadurch, dass Küchenschränke und Insel im gleichen Design entworfen wurden, entsteht ein sehr kompakter Eindruck. Während man bei anderen Modellen versuchen würde, Leichtigkeit in die Gestaltung zu bringen, spielt man hier bewusst mit dem beeindruckenden Erscheinungsbild. Helle Dekorationselemente und überflüssigen Schnickschnack wird man in dieser Küche nicht finden – und das ist auch mal ganz gut so!