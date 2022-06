Ein absoluter Glücksgriff

Von der Rückseite aus betrachtet, lässt sich sehr gut der Aufbau des Hauses erkennen. Geprägt ist dieser von Vertikalen und Horizontalen, die eine stützende und tragende Funktion haben. Gleichzeitg geben sie dem Wohnhaus seinen charakteristischen Baustil. Das Untergeschoss besticht durch seine Fensterfronten, die die Sicht auf den See von verschiedenen Standpunkten im Haus aus gewähren. Dadurch wird die Lage optimal ausgenutzt. An das Haus schließt eine weitreichende Rasenfläche mit dezenter Bepflanzung in Form von Gräsern – passend zum Wohnen am See.