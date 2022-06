Welcher Bodenbelag ist der richtige für mich?

Bei der Auswahl des Bodenbelages spielen neben dem Budget auch der Raum und der zur Verfügung stehende Platz eine große Rolle. Die Grundfrage ist zunächst: Wie strapazierfähig soll der Bodenbelag sein? Im Flur beispielsweise muss ein Bodenbelag mehr aushalten als im Schlafzimmer und eine Familie mit Kindern oder Tieren benötigt einen robusteren Boden als ein Single. Im Nassbereich sind ebenfalls andere Böden erforderlich. Ein wichtiger Aspekt ist zudem das Budget. Massivholzböden sind stilvolle Klassiker in Wohn- und Schlafbereich. Repräsentativ und edel wirkt Marmor im Eingangsbereich des Hauses. Doch nicht jeder kann sich einen echten Parkettboden und echten Marmor leisten. Fliesen, Laminat und Vinyl stellen preiswertere Alternativen dar, die in der passenden Qualität echtem Holz oder Marmor in der Optik nicht mehr nachstehen. Die Größe der Räume spielt ebenfalls eine Rolle. So kommen beispielsweise Natursteinböden mit Mosaikelementen in einer großen Küche oder einem großzügigen Wintergarten richtig zur Geltung. In kleinen Räumen wirken helle, großflächige Beläge vergrößernd.