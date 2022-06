6 geniale Ideen, um ein Fahrrad in der Wohnung zu platzieren!

“As a kid I had a dream – I wanted to own my own bicycle. When I got the bike I must have been the happiest boy in Liverpool, maybe the world. I lived for that bike. Most kids left their bike in the backyard at night. Not me. I insisted on taking mine indoors and the first night I even kept it in my bed.” – John Lennon

Euer Fahrrad ist euer Leben und gleichzeitig euer bester Freund? Fühlt ihr euch genauso wie John Lennon? Dann hat es natürlich einen ganz besonderen Platz in eurer Wohnung verdient! Wie wäre es, wenn ihr das Zweirad als wahre Trophäe in eurem Heim aufhängt?

Im Bild oben wurden spezielle Fahrrad-Halterungen verwendet, die das Fahrrad perfekt in Szene setzen. Der rote Stierkopf aus Metall fällt sofort auf und zieht alle Blicke auf sich. Auffällige und farbige Halterungen sind das i-Tüpfelchen, wenn ihr euer Fahrrad in der Wohnung platziert. Überdenkt auch gut den genauen Ort zum Aufhängen – wenn euer Sofa an eine lange, helle Wand grenzt, macht sich ein Fahrrad darüber auch super. Hier kann das Fahrrad spektakulär über dem Geschehen thronen und für ein legeres Ambiente im Wohnzimmer sorgen.