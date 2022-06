Die besten Tipps für einen Arbeitsplatz im Wohnzimmer

Die Ecke eines Raumes eignet sich am besten dafür, einen Arbeitsplatz einzurichten. Um so angenehm wie

möglich arbeiten zu können, sollte man darauf achten, dass man die ideale Ecke des Raumes wählt. Die Ecke sollte genügend Sonneneinstrahlung bieten, damit man in einem natürlichen Licht arbeiten kann, so lange es draußen noch hell ist.

Wichtig ist natürlich auch, dass die Ecke genügend Platz für Tisch und Stuhl bietet. An einem zu kleinen Schreibtisch arbeiten zu müssen, kann nach einer Weile anstrengend und unübersichtlich werden. Am besten entscheidet man sich für einen Schreibtisch, der sich genau in die Ecke einfügt und über ausreichend Aufbewahrungsmöglichkeiten verfügt. Und zu guter Letzt sollte das Mobiliar gut auf die restliche Einrichtung des Wohnzimmers abgestimmt sein. So entsteht ein harmonisches Gesamtbild und der Arbeitsbereich rückt nicht zu sehr in den Vordergrund.