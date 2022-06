Thema der Woche: Coole Tapeten

Beim Anblick dieses Badezimmers warten wir nur noch darauf, dass die böse Königin aus dem Märchen Schneewittchen erscheint und uns fragt: Wer ist die Schönste im ganzen Land? Mit einer leicht mittelalterlichen Atmosphäre wurde dieser Raum komplett in Grün getaucht. In nahezu Juwelen-ähnlicher Qualität ergänzt die Tapete die Fliesen und Heizung perfekt – nicht zu vergessen die Verzierung auf dem Spiegel. In diesem Raum fühlt man sich wirklich, als sei man in eine andere Zeit katapultiert worden! Genauso könnte die Tapete natürlich auch mit schwarzen oder weißen Fliesen kombiniert werden – die Möglichkeiten sind grenzenlos!