Alte Kirche wird Traumhaus

In einem kleinen Dorf mitten in den Niederlanden haben Ruud Visser Architekten ihr Büro und arbeiten an verschiedenen Projekten. Dabei achten sie bei der Gestaltung von Gebäuden stets auf die Einbeziehung der Umgebung. Der lokale Kontext in Form von Aussicht, Sonneneinstrahlung, Geschichte und vielem mehr bestimmt das Ergebnis des Designprozesses maßgeblich. Das Projekt, das wir euch im Folgenden vorstellen, beweist, dass die Experten es meisterhaft verstehen, Architektur und Umgebung in harmonischen Einklang zu bringen. Seid gespannt!