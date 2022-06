Energie optimal nutzen: mit energieeffizienten Häusern

Der Einsatz von erneuerbaren Energien ist eine Möglichkeit Energieeffizienz und Umweltschutz im eigenen Haus umzusetzen. Außerdem machen sich Hausbesitzer damit unabhängig von der Versorgung durch große Unternehmen und steigende Preise. Moderne Solaranlagen arbeiten sehr effizient und erzeugen Strom billiger als der gekaufte Strom vom Konzern. Somit lassen sich Kosten langfristig senken. Die richtige Solaranlage sollte von einem Experten, in Abstimmung auf die Wetterverhältnisse am Standort, ausgewählt werden. So nutzt man die Sonnenenergie optimal und spart langfristig. Außerdem wird die Solartechnik vom Staat bezuschusst und wird in der Anschaffung immer günstiger.