Luxusdomizil mit der Lizenz zum Traumhaus

Hier sehen wir eine der Küchen mit anschließendem Esszimmer. Um lange Wege zu vermeiden, wurde der Essplatz in unmittelbarer Nähe zum Kochbereich eingerichtet. Auch stilistisch passen sie bestens zusammen. Sowohl über die Kochinsel als auch den Esstisch zieht sich ein breites Band aus Beton in U-Form. An letzterem sorgen acht Stühle für angenehmes Sitzen und auch direkt an der Insel wurde noch ein weiterer Sitzplatz zum Verweilen eingerichtet.