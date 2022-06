Schlichtes Haus mit Wow-Effekt

Ein Blick unter die Treppe zeigt, wie man den rauen Betoncharme mit Dekorationselementen geschick auflockern kann. Holz ist das ideale Kontrastmaterial, das etwas mehr Wohnlichkeit und Wärme in den Raum bringt. In diesem Raum findet es Einsatz in dem kleinen Hocker und dem Esstisch.

Wie bereits auf den Aufnahmen des Außenbereichs zu erkennen war, wurden bei den Fenstern großzügig Lamellen eingesetzt. Sie können zur Verschattung des Innenraums genutzt werden und sorgen damit für ein angenehmes Raumklima.