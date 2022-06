Das unwiderstehliche Haus

Zum Schluss werfen wir noch einen Blick in die halboffene Küche, die vom Wohnzimmer durch eine Türöffnung ohne Tür getrennt ist. Auf diese Weise befindet sie sich zwar in einem separaten Raum, profitiert aber gleichzeitig von der großen Menge an Tageslicht, welche durch die Terrassentüren in den Wohnraum gelangt und wirkt dadurch größer und geräumiger. Auch hier herrschen gedämpfte Farben und eine moderne, elegante Einrichtung vor.