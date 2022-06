Kleine Wohnung mit großen Ideen

Wir beginnen unsere Tour durch das kleine Apartment in der offenen Küche mit Essplatz. Deutlich wird hier bereits das Farbschema, das sich durch die gesamte Wohnung zieht und auf dezenten, neutralen und natürlichen Tönen basiert. Um das Gesamtbild ein wenig aufzupeppen, entschieden sich unsere Experten für gemusterte Fliesen in der Küche, die sich aber in der gleichen Farbfamilie befinden, um eine zu unruhige Optik zu vermeiden. Die Formensprache im Raum ist klar und schnörkellos gehalten, die grifflosen Fronten in der Küche verbergen jede Menge Stauraum, ohne sich selbst in den Vordergrund zu drängen.