6 grandiose Pavillon-Ideen für deinen Garten

Bevor es an den eigentlichen Bau des Pavillons geht, braucht man einen Plan, in dem sowohl die Größe der Grundfläche und die Höhe der Konstruktion sowie die Menge der benötigten Materialien festgehalten werden. Je nachdem, wie groß die Laube werden soll und für welches Design man sich entscheidet, braucht man eine bestimmte Anzahl an Pfosten, Rahmen, Balken, Sparren und Leisten sowie Bolzen, Winkel, Pfostenschuhe und Schrauben. Am besten lasst ihr euch dabei vom Fachhändler beziehungsweise Experten eures Vertrauens beraten, wenn ihr selbst zum ersten Mal ein solches Bauvorhaben in die Tat umsetzen wollt. Im Bauhaus könnt ihr euch auch eure Pfosten und Balken auf die richtigen Maße zurechtschneiden lassen.