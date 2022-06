Ein Landhaus trägt Schwarz

Die geräumige Küche zeigt sich als großer, heller Raum, in dem Kochen und Essen kombiniert sind. Eine L-förmige Zeile plus Insel und amerikanischem Kühlschrank bildet den Arbeitsbereich, während am großzügigen Essplatz sich bis zu acht Personen die Mahlzeiten schmecken lassen können. Satt und zufrieden kann man es sich dann auf der Sitzbank gemütlich machen, die auch noch im Küchenbereich Platz findet. Insgesamt ist alles im minimalistischen Stil gehalten. Jeweils ein Dreiergespann beleuchtet Esstisch und Kochinsel und wird von Deckenspots unterstützt. Die urigen Holzbalken sorgen für ein rustikales Flair.