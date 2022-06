Moderne Landhausmöbel zum Verlieben

Auch im Badezimmer kommen alte Landhausmöbel zum Einsatz und werden in Verbindung mit modernen Elementen zu absoluten Trend- und Lieblingsstücken. Unsere Experten von Lybste Badmoebel restaurieren alte Möbel mit Charakter und Geschichte in liebevoller Handarbeit und machen sie wieder nutzbar. So bekommen ausgediente Kommoden, Schränke, Bänke und Co. wieder Leben eingehaucht und eine neue Aufgabe zugeteilt. Denn es ist doch viel zu schade, dieses Schätze aus längst vergangenen Zeiten auf Dachböden, Speichern oder in Kellern verkommen zu lassen, oder?

Übrigens: Wenn ihr auf das Thema Upcycling steht, solltet ihr unbedingt mal einen Blick in unseren Artikel 10 Einrichtungsideen für Upcycling-Fans werfen.