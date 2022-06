So geht höchster Komfort in der Küche

Während Ergonomie am Arbeitsplatz für die meisten Menschen eine große Rolle spielt, so gerät der gesundheitliche Aspekt in anderen Räumen leider häufig in Vergessenheit. Dabei ist es – gerade auch in der Küche – von großer Bedeutung, so zu arbeiten, dass es dem Rücken bzw. dem gesamten Bewegungsapparat nicht schadet. Wer seine Küche noch ergonomischer und bequemer gestalten möchte, sollte an unterschiedlichen Punkten ansetzen und Schritt-für-Schritt dafür sorgen, dass das eigene Zuhause noch ansprechender wirkt. Doch was bedeutet es eigentlich, eine ergonomische Küche sein eigen zu nennen? Im Allgemeinen ist ein Gegenstand bzw. ein kompletter Raum dann ergonomisch, wenn er sich an die Bedürfnisse des Nutzers anpasst, alle Gegenstände einfach zu erreichen sind und es im Idealfall dennoch gelingt, ein modernes und ansprechendes Flair zu versprühen.