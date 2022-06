Überragendes Wohngefühl

Das Wohnhaus, das wir euch heute mitgebracht haben, wurde in Westhanglage am Stadtrand von Weinheim am Fuße des Odenwaldes errichtet. Da das Baugrundstück von allen Seiten aus einsehbar ist, bestand die besondere Herausforderung für unsere Experten von der Helwig Haus und Raum Planungs GmbH darin, gezielte Ausblicke in die schöne Umgebung und hinunter in die Rheinebene zu ermöglichen, dabei aber gleichzeitig unerwünschte Einblicke zu verhindern. Wir zeigen euch, wie diese Aufgabe gelöst wurde.