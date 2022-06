Ein Einfamilienhaus voller Licht

Vom Erdgeschoss geht es über diese schicke Treppe in den ersten Stock. Die Treppe wurde aus dem gleichen hochwertigen Eichenholz gestaltet wie der Boden und geht sowohl oben als auch unten nahtlos in den Bodenbelag über. Für einen sicheren Tritt und ein stimmungsvolles Ambiente sorgen die auf Stufenhöhe in die Wand integrierten LED-Spots.