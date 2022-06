Wichtige Dinge, die man beachten sollte, wenn man eine neue Küche kauft!

Eines der wichtigsten Dinge, die beim Küchenkauf beachtet werden sollten, ist die Größe der Arbeitsfläche. Bei großen Räumen stellt dies zwar keine Probleme dar, jedoch sollte man auch bei kleineren Räumen darauf achten, dass trotzdem immer ausreichend Arbeitsfläche vorhanden ist. Bei einer kleinen Küche ist es also wichtig, dass vor allem Elektrogeräte nicht den ganzen Platz auf der Arbeitsfläche einnehmen, sondern in Schränken gut verstaut werden können. So wird ein problemloses Arbeiten während der Zubereitung gewährleistet.

Bei der Anbringung der Arbeitsplatte gibt es auch Unterschiede was die Höhe und Tiefe betrifft. Beim Arbeiten im Stehen an einer zu hohen oder zu niedrigen Arbeitsfläche, ist man schnell gezwungen in einer falschen Körperhaltung zu arbeiten, was über einen längeren Zeitraum der Gesundheit schaden kann. Die mit 60cm traditionelle Tiefe der Unterschränke, hat sich mittlerweile weiterentwickelt. Heutzutage gibt es auch ergonomische Unterschränke mit einer größeren Tiefe, was auch eine niedrigere Positionierung der Oberschränke erlaubt.