Ein nicht alltägliches Haus

Eingegliedert in eine Wohnsiedlung, sticht ohne Zweifel dieses Objekt hervor. Das Haus eines Ehepaars mit drei Kindern zieht alle Blicke auf sich. Dafür sorgt die außergewöhnliche und nicht alltägliche Gestaltung. Der recht niedrige Bau wird in einen weit hervorstehenden Rahmen gefasst. Die Fassade wurde mit Holz verkleidet, das in verschiedenen Rottönen changiert. Dazu kontrastieren die weißen Wände, wodurch die Tiefe des Eingangsbereichs verdeutlicht wird. Lediglich drei mit Milchglas versehene Öffnungen lockern die Fassade auf. Über dem flachen Vorbau lugt eine Dachspitze hervor, die auf einen Balkon schließen lässt. In Augenschein genommen wird gleichermaßen der steinernde Vorsprung, der sich als eine Plattform gestaltet. Wofür, das zeigt uns das nächste Bild.